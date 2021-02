Läsna ja Ohepalu piirkonnas laieneb kaitseväe ohutsoon

Kadrina vallavalitsus soovis, et piirkondade elanikud, kes on otseselt või kaudselt seotud kaitseväe tegevusega, oleksid toimuvaga kursis. Veebikoosolekul osalenud paljud Läsna, Ohepalu ja Mõndavere küla elanikud viisid end kurssi edaspidiste arengusuundadega polügooni ohuala laiendamisel ning said esitada küsimusi.

Laias laastus laiendatakse polügooni ohuala arendamise eesmärgil. Kaitseväe keskpolügoonist andis ülevaate Maris Freudenthal kaitseministeeriumist. Kinnitati, et keskpolügooni laiendatud ohualadel laskmist ei toimu, kuid nendel viibimine on keelatud. Ohualad on juba olemas Kõrvemaa pool ning Ohepalu pool on need rajamisel.