Tapa valla lastekaitsespetsialist Sandra Vanhonen rääkis, et selle tütarlapse probleemidesse sattumine jõudis omavalitsuse lastekaitsetöötajateni esmakordselt 2019. aasta jaanuaris. "Ja alates sellest ajast tänaseni on lapse ja tema perege tegeletud," kinnitas Vanhonen.

Kui alaealisel on kokkupuude politseiga, siis jõuab koheselt info ka omavalitsuse lastekaitsetöötajateni, kes hakkavad noorega tegelema. Pakutakse erinevaid toetavaid teenuseid, mis selguvad lapse abivajaduse hindamise tulemusel. Kohalikul omavalitsusel on võimalus esitada sotsiaalkindlustusametile suurenenud abivajadusega lapse rehabilitatsiooniteenuse taotluse, et laps saaks toetavaid kompleksteenuseid. Perele saab pakkuda peretugiisikuteenust toimetuleku toetamiseks. Probleemidesse sattunud last saab suunata psühholoogi vastuvõtule. Kui tegemist on majanduslikult raskustesse sattunud perega, siis Vanhoneni sõnul hüvitab omavalitsus nõustamise maksumuse. "Pakume lapsele ja perele kõiki võimalikke teenuseid ja loodame heale koostööle," jätkas Vanhonen.