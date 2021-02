Nädala kaja: väärtustamise kuldne sadu

See on veidi kummaline ja naljakas mõeldagi. Aga igal aastal vaatan imetlusega tema ämblikuvõrguna käsi katvaid vagusid. Tema 107-aastastest silmades on elu ja on surma. Igavese igatsus. Väsimus. Kuigi väärikas naine ei räägi palju, on neis jällenägemistest palju sõnulseletamatuse aimu. Teadmist sellest, kuidas elus saabubki aeg, et kõik on juba tehtud, nähtud, öeldud. Ja lähedasi inimesi – neid enam polegi. Ottilie-Armilde Tinnuri on Eesti vanim inimene. Tal on oma tiitel.