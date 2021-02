Politseinike parimad vormid on kõigile näha

Vormiriietus ja lisandid annavad ülevaate politseinike väljanägemise kujunemisest ja ajaloost. Näitusel on võimalik näha nii korrakaitsjate argirõivastust kui ka pidulikku vormi. Tsaariaegne politseivorm on nähtav ainult fotol, kuid perioodist 1920–1940 on eksponeeritud sinel, kuub ja mütsid.