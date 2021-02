Koka õudusunenägu: tüsistused võivad panna elukutset vahetama

​Sõmeru kooli kokk Ave Holm ei pea vajalikuks varjata, et nakatus detsembri alguses palju kõneldud viirusega. Kui Ave täisealine poeg oma kaasaga Pärnust nädalavahetuseks külla sõitis, oli kõik veel korras. Pühapäeval tekkis minial kõrge palavik ja nad kütsid Pärnu poole tagasi. Esmaspäeva hommikuks selgus, et tegu on koroonaga, ja Ave Holmi pere jäi koju karantiini.