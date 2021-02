Lavastust iseloomustavad klassikaline muusika, tänapäevane liikumiskeel ja koreograafia – kätele loodud ja inimkätest inspireeritud koreograafia. Tantsija Tiina Olleski sõnul on lavastuse sisu ja olulisus võimendunud koroonaperioodi valguses: kui tähtis on inimesele lähedus, puudutus, koos olemine. “See lavastus võimaldab tantsijatel suhelda publikuga, jagada hetke ja inimlikku soojust läbi koos olemise. On lavastusi, mis eksponeerivad esitaja kõrgeid tehnilisi oskusi. On lavastusi, mis esitavad lihtsal moel ilma sõnadeta,” rääkis tantsija.