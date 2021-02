2019. aastal 18–25-aastaste noorte Eesti naiste hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et pea iga kümnes neiu on vähemalt korra elus hügieenisidemed rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud.

Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below rääkis, et Eestis on paljude noorte täiskasvanute jaoks menstruatsioon olnud tabu, millest avalikult ja vabalt ei räägita ning teema on endiselt põlu all.

"Kui lisada sinna juurde perekondade vähenenud sissetulekud, mis täna on ühiskonnas järjest aktuaalsem probleem, võivad paljud teismelised neiud jääda oma murega üksi, kui neil ei ole raha hügieenivahendite ostmiseks," ütles Below.

Kui hügieenivahendid ei ole kättesaadavad või neid ei ole võimalik soetada piisavas koguses, mõjutab see vähekindlustatud neidude elu ja nad puuduvad sagedamini koolist. "See võib viia see selleni, et tekivad lüngad hariduses, mis kõik mõjub negatiivselt noore enesehinnangule ja eneseteostusele," lausus Below.

Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp ütles, et nemad jagavad annetuse peredele, kus on noori tüdrukuid mitu ja pere ei ole nii hästi kindlustatud.

"Ükski pere pole varem meie poole sellise murega pöördunud," sõnas Kapp. Ta lisas, et loomulikult on see arvestatav rahaline kulu peres, kus sirgub mitu neidu. "Sellina abi on toeks," lausus Kapp.