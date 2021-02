Hooldekodude elanike igatsust leevendab kink

Kui reedel üks Tammiku hooldekodu memm lävis oma Soomes elava lapsega ja poeg näitas emale arvuti vahendusel, kui palju on tema kodukohas lund ja kui vahvad lumememmed on kerkinud õuele, mõistis hooldekodu juhataja Anne Põldmaa veel kord, et selline kingitus on vajalik ja oodatud.