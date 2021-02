Metsaomanik saab nüüdsest teate, kui tema naaber on saanud loa teha lage- või turberaiet. Lisaks on võimalik metsaregistrist näha, kes on vaadanud andmeid tema metsa kohta. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Metsaregistri uuendused annavad metsaomanikule kindluse, et tema omandiga ei toimetata tagaselja. Nimelt saab metsaomanik nüüdsest teate, kui tema naaber on saanud loa teha lage- või turberaiet, ja lisaks on võimalik näha, kes on vaadanud andmeid tema metsa kohta.