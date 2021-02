"Külma ilmaga tahetakse kütta kodu korraga võimalikult soojaks. Arvestada tuleb aga sellega, et ülisuur koormus võib mõjuda küttekoldele hävitavalt ja sooja kodu asemel võib hoogsa kütmise tagajärg olla hoopis tulekahju. Seega tasub külmal ajal kütta ahju korraga vähem, aga mitu korda," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna juht Viktor Saaremets. "Meeles tuleb pidada, et kahe kütmise vahele peaks jääma vähemalt kaheksa tundi. Siis jõuab ahi piisavalt jahtuda ja uuesti kütmine on ohutu."