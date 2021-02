Kui 2019. aastal suunas EPP taaskasutusse 250 miljonit pandipakendit, siis eelmisel aastal kasvas see number 6,3% ehk 266,6 miljoni pakendini. Lääne-Viru maakonnast suunati eelmisel aastal taaskasutusse 14 miljonit pandipakendit, mida on 1,3 miljoni võrra rohkem kui aasta varem.

"Kuigi eelmisel aastal jäid ära mitmed suurüritused, Eestit külastas drastiliselt vähem turiste ja mõned toitlustusasutused olid sunnitud tegevuse lausa peatama, suurenes taaskasutusse suunatud pakendite hulk 16 miljoni võrra. Väikse, kuid olulise panuse andsid koolilapsed, kes kogusid keskkonnakampaania #ärarääma raames kokku 31 000 pakendit, mis muidu oleksid oma elukaare prügikastis lõpetanud. On selge, et Eesti elanike keskkonnateadlikkus on veelgi kasvanud ning taaskasutusele pööratakse aina enam tähelepanu," ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.