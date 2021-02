Rakvere ühendab pühvliaasta alguse ja sõbrapäeva Vallimäel lasersõuga

"Praegu ei saa teha suuri kontserte, aga kuna meil on Vallimägi oma võimalustega ja saime palju positiivset tagasisidet jõuluaegsest valgusinstallatsioonist, mõtlesime selle ideega edasi minna ja veidi vunki juurde keerata. Toome laserid, anname võimaluse värskes õhus nautida 22 minutit temperamentset muusikat suuremate valgusefektidega ja päeva natuke rõõmu tuua," rääkis Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. "Kuna 12. veebruar on pühvliaasta algus ja 14. veebruar on sõbrapäev, oleme pannud nimeks "Sõbralikult pühvlile" ja ühendame kaks üritust."

Alte ütles, et kuna laser- ja valgussõu jaoks peab olema spetsiifiline muusika, "et oleks, mille järgi "välgutada"", siis sobilikuna tundus just Trad.Attacki! muusika ning Jalmar Vabarnalt telliti tema nägemus. Nõnda kõlavadki fonogrammilt lood "Kus mu süda on...", "Armasta mind", "Tehke ruumi", "Vanamees" ja "Pass-pass".