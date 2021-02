Rakvere gümnaasiumi filmifestival on kahtlemata kõige kõvema tasemega Eesti filmifestival, mida korraldavad kooliõpilased. Aja jooksul on festival liikunud üha suurema professionaalsuse suunas. Kindlasti on seal niinimetatud punnitamist, aga seal on ka ägedaid spontaanseid töid, milles on nii-öelda kastist välja mõtlemist. Need üllatavad, raputavad ja panevad asjadele teistmoodi vaatama. Õpilased, kes ei ole veel teatud mallidesse ega harjumustesse takerdunud, oskavad maailma näha värske pilguga.