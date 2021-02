Neil, kes alles sisenevad poliitikasse, on kasulik mõnda asja teada. Ära arva, et sina oled see messias, kes tuleb ja teeb põhimõtteliselt kõik teistmoodi, kui seni on tehtud. See ei ole võimalik. Kõik Eesti poliitikud on poliitkatlas ühe supi sees.

Sa ei ole oma valikutes vaba, sest iga kord, kui arvamust avaldad, pead mõtlema, kuidas see sobib sinu valijatele. Sealt tulevad hääled ja ilma häälteta oled poliitikas eikeegi, kui sul just ei õnnestu partei üleriigilises nimekirjas esimese kümne hulka saada. Poliitikas ei ole sul sõpru, sest seal on määravad huvid. Mida kõrgemale tõused, seda tugevam tuul puhub. Tipus oled sa alati üksi. Teel tippu möödud sa inimestest, kellega kohtud uuesti, kui alla laskud. Suhtu neisse lugupidavalt, sest inimestega hea läbisaamine on ka poliitikas väga-väga oluline. Arvesta sellega, et valulik armastus ei pruugi olla kõige püsivam ja pidu võib lõppeda ka enne, kui paks tädi on laulnud. Poliitika on karm värk ja nõrganärvilistel sinna asja ei ole.