Asudes ründama eetika pinnalt, tuleks olla kindel, et oma pind on puhas. Roman Kusma tõi esile kümmekond fakti, mis näitavad Tormi kahepalgelisust, ebaeetilisust, omakasupüüdlikkust ning avalike vahendite oma huvide teenistusse suunamist. Ei hakka neid siinkohal üle kordama, kuid lisan omalt poolt veel viimase kohtumise Tormiga, kui ta riigikogu asendusliikmena hiljuti Taavi Rõivase asenduskohale saades oma eufoorias ning heameeles Rõivase taandumisest ligi astus ja rääkis, kuidas on valmis iga Virumaa probleemi korral kaasa töötama ja koostööd tegema, sest ikkagi ju üks piirkond ja seisame ju ühtse Virumaa eest.