Põltsamaal tegutses ka varem Meie ketti kuuluv kauplus, kuid uue ostukeskuse juhataja Janne Halliste sõnul jäi see ostjatele väikseks. "Uues ostukeskuses on pinda ligi 900 ruutmeetrit, mis võimaldab pakkuda oluliselt laiemat sortimenti ja ajakohast ostumugavust. On positiivne, et lisanduv poepind Põltsamaal aitab hajutada ostjaid ja hoida distantsi," rääkis ta.