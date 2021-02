Hankelepinguga kaasneb ka viieaastane hooldusvaruosade ja -materjalide pakett. Elektrirongid on mõeldud kasutamiseks elektrifitseeritud liinidel rööpmelaiusega 1520 millimeetrit ning on kohandatud Eesti ilmastikutingimustele vastavaks, teatas Škoda.

Uute rongi maksimaalne kiirus on 160 kilomeetrit tunnis ning neisse on kavandatud vähemalt 270 istekohta, sealhulgas 48 esimese klassi kohta. Lisaks on rongides spetsiaalsed kohad ratastoolis reisijatele, lapsevankritele ja jalgratastele.