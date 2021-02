Kõpsta külas süttis kaubik

Päästjad tuletavad meelde, et külmal ajal tuleks autode soojendamisega olla ettevaatlikum ning võtta selleks aega, sest paljud vanemad autod ei pea külmkäivitusele vastu ning elektrisüsteemid ütlevad üles. Pritsimehed panevad sohvritele südamele, et autosid ei tohiks soojendada hoones sees, vaid need tuleks parkida hoonetest ohutusse kaugusesse. Võimalusel on hea kasutada eelsoojendussüsteeme.