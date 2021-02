Täna jätkus Rakvere kohtumajas protsess Jaanus Läänemetsa üle, keda süüdistatakse eelmise aasta 11. mail Kadila külas üürikorteris 49-aastase Margo tapmises. Prokuratuur on küll kohtule esitanud asitõenditena kaks taburetti, kuid need on terved. Tunnistajate ütlustel taburet, mida Läänemets löögirelvaks kasutas, purunes.