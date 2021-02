Virumaa kirjandusauhinna nominendid võetakse luubi alla

Jutuks tulevad Martin Alguse “Tagamaa”, Kristiina Ehini “Janu on kõikidel üks”, Merle Karusoo “Panso 100. Nii palju, kui andsid koerale ...”, Mudlumi “Mitte ainult minu tädi Ellen”, Juhani Püttsepa “On kuu kui kuldne laev”, Hando Runneli “Aadamal oli seitse poega”, Mats Traadi “Tööpataljon” ja Jaan Unduski “Suur Siberimaa”.

Raamatuid vaevad Lääne-Virumaa auhinnakomisjoni liikmed ning kaasa rääkima või lihtsalt kuulama on oodatud kõik raamatusõbrad. “Teeme oma juturingi raamatukogu saalis, sest seal on võimalik olla hajutatult,” ütles Lääne-Virumaa keskraamatukogu laste- ja noorteosakonna juhataja, komisjoni liige Reet Tomband. “Ärgu huvilised kartku tulla, sest räägib see, kes tahab sõna sekka öelda,” rõhutas ta.