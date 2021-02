Postkastide ühispöördumine lumesahkade ja inimeste poole

Lisaks füüsiliste takistuste eemaldamisele postkastide eest on ka oluline, et nendeni viiv tee oleks turvaliselt läbitav. Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on jäine või lumine. Libedusest põhjustatud traumade tõttu viibib igal aastal töölt eemal suur hulk kirjakandjatest. See toob endaga kaasa jällegi saadetiste pikema ooteaja.