“Varemail hommikutundel on see mõnelpool veel suurem olnud,” teatas 10. veebruari Virumaa Teataja pakase kohta. “Niisuurt külma pole olnud hulgal ajal, isegi suure gripihaigusega kuulsaks saanud külmal talvel mitte. Siis vältas külm kaua aega, kuid kraadide järele ta kunagi nii suur ei olnud, nagu ta seda on praegu,” kirjutas ajaleht.