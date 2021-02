Inspitsiendi argipäev pole tegelikult nii põrgulik, nagu paistab lavastusest

Mida teha, kui mängulavastuse näitleja on rivist väljas? Indrek Apinis, kes taustajõudu mängib, on sunnitud blondi paruka pähe panema ja ise teksti esitama. FOTO: Siim Vahur

Õhtuse etenduse eel külastan Rakvere teatrit, et vestelda lavastuse “Hullemast hullem” inspitsiendi ja osatäitja Indrek Apinisega. Olgugi et varasem vaatamiskogemus selle eksituste komöödiaga on olemas, tõotab dekoratsioonide taha piilumine põnevat elamust.