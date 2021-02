Rakveres märgatud ilmastikunähtus oli multihalo

Halonähte on palju, mõned neist väga haruldased, rääkis Jüri Kamenik. “Tavalisim halo on 22-kraadine haloring päikese ümber, mis võib olla märgiks aktiivse sooja frondi lähenemisest. Rakvere kohal nähtud halo oli multihalo, mis tekib enamasti kiudkihtpilvedes või niinimetatud teemanttolmus.”

Halo on üldnimetus atmosfäärinähtusele, mis moodustub valguse läbimisel jääkristallidele kogumitest, näiteks kiudpilvedest. Mõned halovormid on valged või valgusallikaga sama värvi, näiteks valgussambad, teised jälle vikerkaarevärvilised. Rahvusvaheliselt tuntakse halosid kreekakeelsete nimede all.