Juhtkiri: nina punane, suu naerul

Eestlane on muidugi paras ilma pärast viriseja, aga praegust ilma tuleks nautida sajaga: teha lumeingleid, loopida sõpru lumepallidega ja imetleda lummavaid vaateid. Ei tea meist keegi, millal järgmine kord jälle saab. Roolikeerajatele on praegune talv muidugi parajaks nuhtluseks, kuid samas teebki ehk mugavaks ja laisaks muutunud autojuhte natuke tähelepanelikumaks.

Olgem ikka rõõmsad, ehkki külm siit või sealt näpistab! Ka lastel on vast päris huvitav õppida tundma kodupaiga ilma ilmeid ning näha oma silmaga, et aastaaegu on tõepoolest neli. Kunagi peeti parimaks suusailmaks päikeselist talvepäeva, kui külma oli 16–17 kraadi. Praegu, kui talved kipuvad olema sageli plusskraadilised, on sellele tore tagasi mõelda. Aga miks mitte ka krõbedapoolset suusailma taasavastada.