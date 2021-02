Hiljuti ilmus Postimehes tore intervjuu lastekirjanik Jaan Rannapiga. Muu hulgas märkis ta, et teabe saamiseks tavaliselt guugeldab. “Raamatuid, millest oleks abi, on kogunenud nii palju, et vajaliku teabeandja ülesotsimiseks läheks palju aega. Vajamineva saab kätte netist,” ütles üheksakümnele lähenev kirjamees.