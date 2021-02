Neljapäeval tuleb kuni 21 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, sajuvõimalus on suurem Kagu-Eestis. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, saartel ja Liivi lahe ümbruses 5-10, puhanguti 14 m/s. Külma on 12-18, Kirde-Eestis kuni 21 kraadi, rannikul 7-11 kraadi.