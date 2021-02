Lääne-Virumaale lisandus 22 uut positiivset testi

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 574,3 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,4 protsenti. Haigestumus on on jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal, Järvamaa on talle kandadele jõudnud.