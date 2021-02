Põhikoolide tulevik on selgusetu

“See on ilmvõimatu, sest me ei tea, mis järgmisest õppeaastast saab, kas meil on suur tulevik ees või on see meie kooli viimane aasta,” ütles Pilme. Tema sõnutsi on suurim mure see, et otsus põhikoolivõrgu kohta on linnavolikogul tegemata. Pilme nentis, et isegi kui volikogu otsustab RP sulgeda, tuleb ka sulgemisprotsessis juhtida, ja võimalikult hästi. “Lõpetama peab oskama vääriliselt,” märkis koolijuht. Pilme sõnul on tegevused juba ajakriitilised ja tema suurim hirm on selle pärast, et otsused lükatakse sügisesse. “See on juba hilja,” ütles Pilme.