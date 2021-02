Jüri Mildeberg illustreeris ühe kauneima raamatu

Žürii esimees Mart Anderson Eesti Kujundusgraafikute Liidust sõnas, et kaunis raamat vormub paljudest detailidest. "Sisukirjade valik, lehekülje proportsioonid, paber(id), pilditöötlus, trükimaterjalid ja köide – rõõm on tõdeda, et kujunduste tase jätkab selget kasvutrendi. Kindlasti väärivad esiletõstmist meie kaanekujundused, mis on üldpildina maitsekad, kõnetavad ja avavad temaatikat. Väljamaa kolleegid on, kadedusenoot hääles, nentinud, et Eesti raamatute kujundustase on hea ja tõsiselt võetav," rääkis ta.