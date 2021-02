Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Tiina Toosti sõnul on õnn, et keset tööpäeva toimunud liiklusõnnetuses inimesed vigastada ei saanud. "On kahetsusväärne, et juht pole õppinud oma varasematest vigadest ja pole aru saanud, millist ohtu kujutab endast alkoholijoobes sõitmine kõikidele kaasliiklejatele," ütles ta. "Sellises olekus liigeldes ei ole võimalik ettetulevates ootamatutes olukordades kiiresti reageerida ning tagajärjed võivad olla ettearvamatud."