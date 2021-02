Sagritsa populaarse näituse vahetab peagi välja “Meie, virulased”

“Sagrits oli ja on meie maakonna kunstiparnassi Konrad Mägi ja Johann Köler korraga,” iseloomustas Raivo Riim Rakvere Galeriist. “Sagritsa näitus on saanud galerii külastajatelt ülivõrdes vastukaja, vaatajad tulevad tundideks galeriisse ja on suure meistri tööde lummuses. Sag­rits on andnud tõelise nostalgialaksu paljudele, eriti vanemaealistele. Seda võib galerii külalisteraamatust lugeda.”