Kaitseväe koostööpartner keskpolügooni kõrvalt

Kuigi eksport moodustab suure osa Eesti Arsenali käibest, on selle põhiliseks partneriks Eesti kaitsevägi. Sõjatööstus on oma spetsiifika, seaduste ja nõuete tõttu keerukas ala – selliste ettevõtete puhul on keeruline kasutada ühes-kahes kõrvuti asuvas hoones paiknevat tootmisüksust.