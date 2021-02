Nädala kaja: mida mürate, linnajuhid?

Kui ma tahaksin olla eeskujulik lapsevanem, mida ma kindlasti tahan olla, kuulaksin juba praegu maad, et lapse kooli valikul võimalikult õige otsus langetada. Kes on tema õpetaja? Millist kooli eelistavad lasteaiakaaslased? Milline oleks kõige mõistlikum logistika marsruudil kodu-kool-lasteaed-töö? Aga ma ei saa seda teha, sest inimesed, kes koolivõrgu eest vastutavad, venitavad ja ootavad ebapoppide otsustega, et valimised saaksid mööda.