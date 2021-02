Kuklid, hernesupp ja pikim liug on vastlatralli märksõnad

MTÜ Uus Uhtna on korraldanud aastaid Uhtna kooli juures vastlapäeva, nii on see ka tänavu. “Aga otsustasime teha laupäeval, mitte õigel päeval, mis satub teisipäevale, sest siis on õhtul inimestel peredega raske pärast tööd välja tulla,” rääkis MTÜ Uus Uhtna eestvedaja Margit Lichtfeldt.