Naine, kes korraldab suusamaratone ja toetab elumaratonidel

Ta on osanud iga aega oma elus nautida: pereemana nelja lapsega kortermajas elades ja siis, kui koduks on maja, mille ümber vaid mets ning aknast näeb kitsi. Siis, kui viis lapselast korraga külas olles päevadesse saginat toovad, ja siis, kui kuulda on vaid kella tiksumist. Ta on nautinud nii maratonide kui ka suurte perede ühenduse tegevuse korraldamist, nii rahvaküsitluste tegemist kui ka võlanõustamist, nii spordibaasi juhatamist kui ka erivajadusega lastele toeks olemist. Ta on mõistnud rahul olla ja rahulolematuse tekkides edasi püüelda.