Piirangud panevad sõbrapäeva pereringis tähistama

Linnapea peab kinkide tegemist armsaks kombeks, kuid enda peres neid väga palju sõbrapäeva puhul teha ei tarvitse. "Lastele oleme mõnikord kingitusi teinud. Poeg ütles, et tema arvates on sõbrapäev pigem paarikeste päev. Minu arvates on tõesti tore inimesi ka muul ajal meeles pidada, aga armas, et on ka sõbrapäev," märkis Triin Varek.