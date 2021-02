Roland Poom täitis Otepää talveralliks seatud eesmärgi

"Ralli algas meie jaoks suhteliselt OK tempos ja koostöö Darreniga sujus. Kuna ma pole pool aastat legendi koostanud, siis oli meil sellega alguses probleeme just eriti kiiretel lõikudel, kuid katse-katselt saime asjad paremaks. Kuna sellest aastast on mul ingliskeelne legend, siis kirjutasin teadlikult legendi vähem detailselt, et oleks alguses seda lihtsam vastu võtta," kommenteeris Roland Poom ralli hommikuseid katseid.