Kunda ühisgümnaasiumis on koroona diagnoositud kahel gümnaasiumi õpilasel, kuid nendega on seotud nii paljud õpetajad, et kooli 37 töötajast on 14 lähikontaktsed. Koolimajas käib hetkel vähem õpilasi kui on kodusõppijaid. Koolimaja klassiruumides õpivad 1.-5. klassi lapsed, kokku 133 õpilast.