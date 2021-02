Maksmata jäänud sotsmaks maksab kätte

Virumaa Teataja poole pöördus 30. eluaastates Birgit (nimi muudetud). Tema tööandja, kelle nime me samuti ei avalda, oli raamatupidamises teinud väidetavalt näpuvea, mis jätnuks Birgiti ilma tuhandetest eurodest. Birgit oli sama tööandja juures lepinguga töötanud mitu aastat. Mullu jäi ta lapseootele. Laps sündis sügisel, uuest aastast pidi Birgit hakkama saama vanemahüvitist ehk rahvakeeli emapalka. Nagu kõik tema olukorras naised, arvutas Birgit juba enne vanemapuhkusele jäämist välja, kui suur on tema vanemahüvitis. Kuid juba sügisel märkas ta, et midagi on valesti – tulevase vanemahüvitise ametlik prognoos ei klappinud kuidagi tema enda arvutustega...