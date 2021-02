Põllumees talve vastu vimma ei pea

“Taimed talvel puhkavad ja talivilja jaoks ongi kõige parem, kui ta talvel korralikult puhata saab,” lausus teraviljakasvataja. Kreen rääkis, et lumi on taimedele mõnus tekk, mille all on hea olla, ning praeguses talves pole iseenesest midagi hullu.

Väike murekoht on vaid see, et lume all on maapind valdavalt sula, see aga on soodne pinnas taimehaiguste arengule ning ka hiired saavad näiteks rapsijuurikaid vabalt järada.