Rakvere haiglas pole koroonakoormus kasvanud

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et haigete arv on üsna stabiilne, ravil on 14 koroonapatsienti.

"Plaanis pole teist koroonaosakonda avada, meil pole seda praegu kellegagi teha, sest haiglal ei jagu personali," lausus Suurkaev.

Jaanuaris haiglat tabanud koroonakolle viis koju ka mitmed töötajad, kes pole veel tööle naasnud.

Suurkaev sõnas, et koroona tõttu on haiglas praegu ravil peamiselt vanemaealised patsiendid. Noorematel inimestel on ikkagi kaasuv haigus, mistõttu nad haiglaravi vajavad.

Haiglajuht märkis, et osa patsiente on Rakvere haiglasse toodud Järvamaal asuvast Koeru hooldekeskusest, kus oli ligi 80 haigestunut. Suurkaev kiitis, et siinsed hooldekodud, kus on samuti olnud palju haigestunud inimesi, on viiruse ohjeldamisega kenasti hakkama saanud.