Esmaspäeval said nii mõneski paigas üle Eesti koroonaviirusevastase vaktsiini esimesed õpetajad. Lääne-Virumaa haridusinimesed tunnistasid, et on selles suhtes teadmatuses. Ootama ei pea enam kaua. Rakvere haiglast öeldi, et homme tellivad nad vaktsiini ära.