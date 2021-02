Andres Taimla ei soovinud oma sammu ümber küll suurt kära, kuid rääkis siiski, et on harjunud meeskonnas koos asju arutama ja otsustama. "Puhta Kadrinaga see algul oligi nii, et saime iga kuu kokku. Ühel hetkel hakkasid otsused väljaspool toimuma ja minule oli see vastuvõtmatu," ütles Taimla ohates.