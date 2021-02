Auto maandus sügavas kraavis ja seetõttu oli katusele paiskunud sõiduki uste avamine raskendatud. "Tütar õnneks reageeris kiiresti ja me saime autost ruttu välja," rääkis liiklusõnnetusse sattunud naine. Kiirabibrigaad vaatas nad üle ja tuvastas, et emal-tütrel vigastusi pole.

"Sõitsime Sillamäelt Tallinnasse," rääkis roolis olnud ema. "Möödasõidul läks auto libisema. Kõik käis nii kiiresti, et ei saanud arugi, kui juba katusel olime." Naise jutust selgus, et isegi pärast avariid ei saanud ta täpselt aru, kummale poole teed nad välja sõitsid ja kuhupoole jääb Tallinn. "Meie endiga on kõik korras. Püüame ühendust saada puksiirabiga, kes meid kraavist välja aitaks."