"Oluline on, et kõik politseinikud saaksid end esimesel võimalusel vaktsineerida, olla eeskujuks kõigile teistele ning tunda end igapäevatööd tehes viiruse eest kaitstud," sõnas maakonna politseijuht ja lisas: "Isiklikult kavatsen vaktsineerida ka, et aidata kaasa viiruse peatamisele ja tunda end viiruse suhtes turvalisemalt."