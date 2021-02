Päts OÜ-l on neil päevil olnud korralik vastlakukliralli: ahjust on tulnud 5000 kuklit. FOTO: Marianne Loorents

Neil päevil on toimunud pagaritöökodades suur kuklitegu. Kroonviirus on ära nullinud pulmad, sünnipäevad ja suuremad koosistumised, kuid nüüd on taas kondiitriäridel magusad ajad.