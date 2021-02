Ele Sööl: kõik algab suhetest

Väga tubli ja edukas õpilane otsis pärast gümnaasiumi lõpetamist Ele Sööli üles, vaatas talle otsa ja ütles, et iganädalane TORE koolitus põhikooli ajal oli see, kus ta sai tunda ennast sellena, kes ta oli. “Ta ütles, et tänu sellele, et igal kolmapäeval oli TORE ring, on ta täna veel meiega...” rääkis RRG haridustehnoloog ja 17 aastat TORE juhendaja olnud Ele Sööl. “Noortel on kuulumisvajadus ja aktsepteerimisvajadus. See on meil kõigil.”