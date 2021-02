Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 647,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,1 protsenti. Maakondadest on kõige vähem nakatunuid Läänemaal, Lääne-Viru maakond on nakatumisnäitajate poolest tagant kolmas.