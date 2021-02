Lääne-Virumaa veterinaarkeskuses tunti kahtlast lõhna

Hoones käis asja uurimas ka üks maakonna päästjatest. Tema sõnul sarnanes lõhn epoliimi aroomiga. Ida päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits ütles, et kõrvalhoones tehti epopõrandatöid ja seetõttu oli väljakutse teinud majja eriline lõhn levinud ning pannud inimesi arvama, et on tegemist keemilise reostumisega.